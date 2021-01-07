Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti - Son Dakika

Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti

07.01.2021 12:49
Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti, System.String[]

Güney Kore'den bir heyet, alıkonulan tanker konusunda müzakerelerde bulunmak üzere İran'a hareket etti.

Güney Kore'den bir heyet, alıkonulan tanker konusunda müzakerelerde bulunmak üzere İran'a hareket etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümetinden heyete başkanlık eden Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Orta Doğu Dairesi Genel Müdürü Koh Kyung-sok, başkent Seul'deki Incheon Uluslararası Havalimanı'nda yola çıkmadan önce yapacağı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığında mevkidaşıyla görüşmeyi planladığını aktaran Koh, söz konusu tankerin geri alınmasına yardımcı olması durumunda başka yetkililerle de görüşeceğini kaydetti.

İran, MT Hankuk Chemi'yi alıkoyulduğunu duyurmuştu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore hükümeti ise "petrol tankerinin bırakılması" çağrısında bulunmuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Basra Körfezi'nde petrol kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle alıkoydukları tankerin, olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.

Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan, İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir." ifadesini kullanmıştı.

Tankerde, 5'i Güney Koreli, 11'i Myanmarlı, 2'si Endonezyalı ve 2'si Vietnamlı olmak üzere 20 kişilik mürettebat bulunuyor.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Tanker, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeni Zelanda'daki camilere saldıran Tarrant yanlısı neo-Nazi liderine operasyon
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı         
12:20
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu         
11:05
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor         
10:05
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 13:04:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'den heyet, alıkonulan tankerle ilgili görüşmek için İran'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei