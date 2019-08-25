Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den ihtilaflı adalarda askeri tatbikat
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Güney Kore'den ihtilaflı adalarda askeri tatbikat

38 dakika önce

Güney Kore ordusunun, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattığı bildirildi.

Güney Kore'den ihtilaflı adalarda askeri tatbikat, System.String[]

Güney Kore ordusunun, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattığı bildirildi.


Yonhap'ın haberine göre, ordudan yapılan açıklamaya göre donanma, hava ve kara kuvvetleri, söz konusu adalarda 2 gün sürecek askeri tatbikata başladı.

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Japon Denizi, Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:30 
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