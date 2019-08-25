Güney Kore'den ihtilaflı adalarda askeri tatbikat

Güney Kore ordusunun, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) ihtilaflı adalarda 2 günlük tatbikat başlattığı bildirildi.



Yonhap'ın haberine göre, ordudan yapılan açıklamaya göre donanma, hava ve kara kuvvetleri, söz konusu adalarda 2 gün sürecek askeri tatbikata başladı.