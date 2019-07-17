Güney Kore'den Japonya'ya 'BM yaptırımı' eleştirisi
3 saat önce
Güney Kore İstihbarat Teşkilatı Başkanı Suh Hoon, Japonya'yı Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen Kuzey Kore gemilerine karşı ılımlı davrandığı iddiası ile eleştirdi.
Güney Kore Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:13 Kaynak: İHA
İstihbarat Teşkilatı Başkanı Suh Hoon, Japonya
'yı Birleşmiş Milletler
(BM) yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen Kuzey Kore
gemilerine karşı ılımlı davrandığı iddiası ile eleştirdi.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Suh Hoon, Güney Kore Parlamentosu İstihbarat Komitesi üyeleri ile salı günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan bir milletvekiline göre Suh, Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore kömürü taşıdığı veya BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek gemiden gemiye petrol transferinde bulunduğundan şüphelenilen dört gemiyi yakaladığı ve aradığı bilgisini paylaştı. Toplantıda ayrıca, kömür taşıyan bir Kuzey Kore gemisinin Mayıs ayında ABD tarafından ele geçirilmesi de ele alındı.
Suh'un, buna karşın Japonya'nın Güney Kore'den BM yaptırım kararlarını ihlal ettiğinden şüphelenildiğine dair bilgi almasına rağmen, Akita ve Okinawa eyaletlerinde üç Kuzey Kore gemisinin limanlarına girmesine izin verdiğini söylediği öğrenildi. Suh'un bunun nedenini ise Japonya'da durumun aleyhinde hiçbir iç yasa olmamasına bağladığı kaydedildi. Suh, Japonya'nın konu hakkındaki tutumunun Güney Kore ve ABD'ye göre ılımlı olduğunu ifade etti. - TOKYO
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