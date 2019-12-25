Güney Kore'den Japonya'ya ihracat tedbirlerini kaldırma çağrısı - Son Dakika
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Güney Kore'den Japonya'ya ihracat tedbirlerini kaldırma çağrısı

6 saat önce

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesine yönelik ihracat tedbirlerinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Güney Kore'den Japonya'ya ihracat tedbirlerini kaldırma çağrısı, System.String[]

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesine yönelik ihracat tedbirlerinin kaldırılması çağrısında bulundu.


Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, dün Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesi kapsamında bulundukları Çin'de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin 15 ayın ardından gerçekleştirdiği ilk özel görüşme olan toplantıda, liderler ilişkileri geliştirme konusundaki arzularını dile getirdi.


Japonya ve Güney Kore için önem taşıyan ikili ilişkileri geliştirmek istediğini belirten Abe, "Bugün açık bir görüş alışverişi yapmayı umuyorum" ifadelerini kullandı. Toplantının her iki ülkede ve ülke dışında büyük ilgi gördüğünü kaydeden Moon, geçen ay Abe ile Bangkok'ta yaptığı plansız görüşmeye atıfta bulunarak, "Kasım ayındaki görüşmemiz de ülkelerimizden ve dünya kamuoyundan büyük ilgi gördü. Hepimiz insanların bizden ne beklediğini biliyoruz" dedi.


İhracat tedbirleri masada


Gerçekleştirilen görüşmede Moon'un, Japonya'nın Güney Kore'ye uyguladığı ileri teknoloji ürünler üzerindeki ihracat tedbirlerini yürürlükten kaldırmasını istediği öğrenildi. Moon, söz konusu ürünlerin Güney Kore'ye ihracatını Bakanlar Kurulu iznine tabi kılan kısıtlamalara son verilmesi için çalışma düzeyinde görüşmelerin vakit kaybetmeden başlatılması gerektiğine vurgu yaptı.


Aşılamayan kriz


Görüşmede, iki ülke arasında diplomatik kriz haline gelen Japonya'nın savaş dönemi uygulamaları da ele alındı. Güney Kore'nin, Japonya'nın işgal döneminde Kore Yarımadası'nda zorla çalıştırılan işçilere tazminat ödemesi talepleri konusunda fikir birliğine varamayan liderler, sorunun diyalog yoluyla çözülmesi konusunda ise mutabık kaldı. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
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