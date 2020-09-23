Güney Kore'den Japonya'ya nükleer atık çağrısı - Son Dakika

Japonya'nın 2011 yılındaki depremde nükleer faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu denize bırakma planı hakkındaki endişelerini dile getiren Güney Kore Bilim Bakanı Yardımcısı Jeong Byungseon, Tokyo'ya küresel toplumla şeffaf ve somut iletişim çağrısında bulundu.

Güney Kore, Japonya'nın 2011 yılındaki depremde faciaya neden olan Fukushima Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyu denize bırakma planını Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) gündemine taşıdı. Kurumun Viyana'da gerçekleştirilen genel toplantısına bir video mesaj gönderen Güney Kore Bilim Bakanı Yardımcısı Jeong Byungseon, konu hakkındaki endişelerini dile getirdi. "Kirlenmiş suyu okyanusa salmak yalnızca Japonya'nın sorunu değil, ayrıca küresel deniz ortamı ve komşu ülkeler üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olabilecek bir sorun" diyen Byungseon, Japonya'nın konu hakkında karar vermeden önce Güney Kore de dahil olmak üzere küresel toplumla şeffaf ve somut iletişim kurma konusunda kapsamlı bir yükümlülüğünün olduğunu söyledi. Byungseon, IAEA'dan bu konuda aktif rol oynamasını istedi.

Farklı seçenekler gündemde

Geçtiğimiz Şubat ayında Japon hükümetine danışmanlık yapan uzman heyeti, atık suyu belli standartlar çerçevesinde arıtarak denize bırakma ya da buharlaştırma planını içeren bir rapor hazırlamış, hükümet ise bölge halkının ve uzmanların görüşlerini değerlendirerek bir karar verileceğini açıklamıştı. Güney Kore, geçen seneki IAEA toplantısında da konuya dair endişelerini dile getirerek Japonya'yı eleştirmişti.

Japon Bakandan açıklama

Japonya Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanı Shinji Inoue ise geçen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin IAEA'nın tavsiyelerini dikkate alarak atık suyu tahliye etmenin yollarını aradığını vurgulamış, Japonya'nın küresel topluma dikkatli ve şeffaf açıklamalar sağlayacağını ifade etmişti.

2022'de yer kalmayacak

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali faciası yaşanmış, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesiyle sonuçlanan kazanın ardından, bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Santrali işleten Tepco adlı şirket, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklamıştı. - TOKYO