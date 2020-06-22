Güney Kore'den Kore Savaşı gazilerine 45 bin maske - Son Dakika

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Kore Savaşı gazilerine 45 bin maske desteğinde bulunacak.

AA muhabirinin Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğünde "Kore Savaşı 70. Yılı Anma Komitesi" tarafından Kore Savaşı gazilerine maske dağıtma projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Ankara İl Vali Yardımcısı Şaban Erdoğan, "Dünyaca etkisi altında olduğumuz Kovid-19 salgınında dikkat etmemiz gereken en önemli hususlar sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen iken; Güney Kore hükümetine, Türkiye'deki Kore gazilerimizi unutmayıp, onlara maske gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong Ghi de "Kore Savaşı'nın 70'inci yılında Kovid-19 salgını yüzünden zorluk çeken Kore Savaşı gazilerimize olan tüm minnettarlığımızla maskeleri dağıtmaktayız." dedi.

Etkinliğe, Güney Kore Savunma Ataşesi Hwang Ho Sung, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı ile Kore Savaşı gazilerini temsilen 3 kişi katıldı.

Proje çerçevesinde Türkiye genelinde yaklaşık 1000 Kore gazisi için Güney Kore'den 45 bin maske gönderildi.

Maskeler, salgın durumunu göz önünde bulundurarak valilikler aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan Kore gazilerine teslim edilecek.