Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Koreli Havayolu Şirketine 'Boeing 737 Max' Tavsiyesi

Güney Kore'den Koreli Havayolu Şirketine 'Boeing 737 Max' Tavsiyesi

1 saat önce

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, filosunda Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli havayolu şirketine, bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu.

Güney Kore'den Koreli Havayolu Şirketine 'Boeing 737 Max' Tavsiyesi, System.String[]
Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, filosunda Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli havayolu şirketine, bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu.

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı filosunda 2 adet Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli Eastar Jte havayolu şirketine bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Etiyopya Havayolları kazasında kullanılan aynı model uçağa sahip tek Güney Koreli şirkete bu uçuşlarını durdurma tavsiyesinde bulunduk. Eastar Jet önerimizi onayladı ve bize Çarşamba gününden itibaren bu uçağın uçuşların durdurulacağını söyledi" ifadelerine yer verildi. - SEUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

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