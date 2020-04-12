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Güney Kore'den koronavirüs açıklaması: Hastalarının yüzde 70'den fazlası iyileşti
6 saat önce
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), Güney Kore'de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kişilerin yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini açıkladı.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), Güney Kore'de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kişilerin yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini açıkladı.
KCDC, Güney Kore'de koronavirüs hastalarının yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini ve 10 bin 512 hastanın 7 bin 368'inin hastalıktan kurtulduğunu belirtti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 kişi artmasıyla ülke genelinde virüsten ölen kişi sayısı 214'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:46 Kaynak: DHA
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