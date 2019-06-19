Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey'e 50 bin ton pirinç yardımı
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Güney Kore'den Kuzey'e 50 bin ton pirinç yardımı

39 dakika önce

Güney Kore, Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç yardımı yapacak.

Güney Kore'den Kuzey'e 50 bin ton pirinç yardımı, System.String[]
Güney Kore, Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç yardımı yapacak.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Birleştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda kıtlığıyla mücadele eden Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) vasıtasıyla 50 bin ton pirinç gönderileceği belirtildi.
Muhtaç durumdaki insanlara ulaştırılacak yardımın en kısa sürede yapılacağı kaydedilen açıklamada, ilk defa Güney Kore'nin komşusuna yabancı bir aktör vasıtasıyla pirinç yollayacağı bildirildi.
Yardımların WFP'e ait gemilerle Kuzey Kore'ye taşınması planlanıyor.
Güney Kore, 2010 yılında da Kuzey Kore'ye 5 bin tonluk pirinç yardımında bulunmuştu.
WFP, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de son 10 yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak en kötü hasat dönemlerinden biri yaşanmış, yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiği belirtilmişti.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden mart ayında yapılan açıklamada, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda da Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekilmişti.
Kuzey Kore'de "gıda güvenliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her 5 çocuktan 1'inde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü kaydedilmişti.
BM raporunda, ülkede 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu aktarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güney Kore, Güncel
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