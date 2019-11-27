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Güney Kore'den Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi

6 saat önce

Güney Kore donanması, ihtilaflı batı deniz sınırını geçen Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi açtı.

Güney Kore'den Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi, System.String[]

Güney Kore donanması, ihtilaflı batı deniz sınırını geçen Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi açtı.


Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore gemisinin kötü hava koşulları ve motor arızası nedeniyle Güney Kore kara sularına girdiğinin sanıldığı belirtildi.

Kuzey Kore gemisine uyarı ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, bunun Kuzey Kore tarafından son iki ayda yapılan ikinci ihlal olduğu kaydedildi.

Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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