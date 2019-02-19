Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanma Sürecine Destek

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanma Sürecine Destek

1 saat önce

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Kore'nin, nükleer silahların yok edilmesi sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için Kuzey Kore ile ekonomik iş birliğine hazır ve istekli olduğunu belirtti.

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Nükleer Silahsızlanma Sürecine Destek, System.String[]
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Güney Kore'nin, nükleer silahların yok edilmesi sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için Kuzey Kore ile ekonomik iş birliğine hazır ve istekli olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, Moon'un, telefon görüşmesinde Trump'a, Güney Kore'nin Kuzey'in nükleersizleşme adımlarını teşvik etmek için karşılıklı önlemler alınması konusunda rol üstleneceğini söylediğini aktardı.

Sözcü Kim, "Moon, Trump tarafından istendiği takdirde, Güney Kore'nin, Koreler arası demir yolları ile kara yollarını yeniden birleştirerek ve Koreler arası ekonomik iş birliği projelerini başlatarak bu rolü oynamaya hazır olduğunu ve bunun, ABD'nin yükünü azaltmanın bir yolu olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Telefon görüşmesinde Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenleyecekleri zirvenin hazırlıklarından ve Amerika ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerden bahsettiğini aktaran Sözcü, iki liderin, ikinci Kuzey Kore-ABD zirvesinin başarısına yönelik iş birliği içinde olmanın yolları hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü Kim, Trump'ın, Hanoi zirvesine yönelik büyük beklentilerini dile getirdiğini ve Devlet Başkanı Moon ile zirvenin sonucu hakkında yakından görüşmeye devam edeceğini belirttiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27- 28 Şubat'ta, Vietnam'da düzenlenecek zirvede görüşecek.

Trump ile Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Zirvede iki lider kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Bu görüşmenin ardından Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almış ve füze denemelerine son vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:05 Kaynak: AA

Donald Trump, Kuzey Kore, Güney Kore, Güncel
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