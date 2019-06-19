Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç

1 saat önce

Güney Kore, Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç göndermeyi planladığını açıkladı.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç, System.String[]
Güney Kore, Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç göndermeyi planladığını açıkladı.

Güney Kore, son bir ay içinde Kuzey Kore'ye 2. gıda yardım paketini açıkladı. Güney Kore, Dünya Gıda Programı aracılığıyla Kuzey Kore'ye 50 bin ton pirinç göndereceğini açıkladı. Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, gıda yardımlarının Kuzey Kore halkına gecikmeden ulaşmalarını sağlamak için Seul'un Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı ile birlikte çalışacağını söyledi. Kim, yapılan yardımların etkilerini gözden geçirdikten sonra Güney Kore'nin daha fazla gıda yardımı yapılması konusunda karar vereceğini ifade etti.

BM, Kuzey Kore'nin bu yıl 1.5 milyon ton gıda kıtlığı yaşadığını belirterek, acil gıda yardımı çağrısında bulunmuştu.

Dünya Gıda Programı ve Gıda ve Tarım Örgütü, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl 2008 yılından bu yana gıda üretiminin en düşük seviyeye ulaştığını ve nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore geçtiğimiz ay, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım göndermişti. - SEUL
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel
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