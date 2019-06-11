Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım

7 saat önce

Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım, System.String[]
Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de çocuk ve hamile kadınların sağlık ve beslenme ihtiyaçları için 8 milyon doların WFP ve UNICEF'e gönderildiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, 8 milyon dolarlık yardımın 4,5 milyon dolarının WFP'ye, 3,5 milyon doların da UNICEF'e gönderildiğini kaydetti.
Kuzey Kore medyası, ülkede 1982'den bu yana en kurak yılın yaşandığına ve ciddi boyutlarda gıda sıkıntısı bulunduğuna işaret etmişti.
WFP, bu ay başında yaptığı açıklamada, BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de yapılan gıda güvenliği ile ilgili değerlendirmede, ülkede son 10 yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiğini duyurmuştu.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden mart ayında yapılan açıklamada, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda da Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekilmişti.
Kuzey Kore'de "gıda güvenliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her beş çocuktan birinde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü belirtilmişti.
BM raporunda, 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel
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