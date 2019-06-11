Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım

7 saat önce

Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım, System.String[]
Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:33 
Birleşmiş Milletler, Güney Kore, Kuzey Kore, Ekonomi
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