Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım
7 saat önce
Güney Kore, Kuzey Kore'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.
Güney Kore
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:33
, Kuzey Kore
'ye verilmek üzere 8 milyon dolarlık (46,6 milyon lira) insani yardımı Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM
Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) gönderdi.
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