Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı
Son Dakika Güncel Haber

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı

1 saat önce

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nükleer silahsızlanmayla ilgili ilerleme kaydedilmesi karşılığında Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı, System.String[]

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, nükleer silahsızlanmayla ilgili ilerleme kaydedilmesi karşılığında Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

Yonhap ajansında yer alan habere göre, New York'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Moon, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) BM'nin yardımıyla uluslararası barış bölgesine dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

DMZ'nin doğudan batıya 250 kilometre ve kuzeyden güneye 4 kilometrelik büyük yeşil bir alanı kapsadığını belirten Moon, bölgenin 70 yıllık askeri çatışmanın sonucu olan trajediyi temsil ettiğini, aynı zamanda bozulmamış ekolojik bir hazine olduğunu vurguladı.

Moon, DMZ'nin insanlığın ortak mirası olduğunu ve bunun dünyayla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin, nükleer silahsızlanma için içtenlikle çaba göstermesi halinde uluslararası toplumun da buna karşılık vereceğini vurgulayan Moon, "Nükleer silahsızlanmayla ilgili ilerleme kaydedilmesi karşılığında Kuzey Kore ile daha yakın ilişkiler kurmak istiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile InterContinental New York Barclay Otel'inde bir araya gelmişti.

Trump bir soru üzerine Kuzey Kore'ye yeni yaptırım veya Pyongyang'ı hedef alacak bir adım atmayı düşünmediklerini söylemişti.

Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de iğne olmaya giden hamile kadına yanlışlıkla kürtaj yapıldı
AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 14:03:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye çağrı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]