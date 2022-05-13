Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı - Son Dakika

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme göndermek için teklifte bulundu.

Güney Kore, Covid-19 salgını ile mücadele eden Kuzey Kore'ye yardım talebinde bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un sözcüsü Kang In-sun tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Suk-yeol, Kuzey Koreli insanlara Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme sağlama planları yapıyor. Son zamanlarda, Covid-19 salgını ile Kuzey Kore'de şüpheli vakalar patlayıcı şekilde artıyor. Kuzey Kore tarafıyla bu konunun ayrıntılarını konuşacağız" ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Kuzey Kore'de açıklanan Covid-19 kaynaklı ilk can kaybından kısa bir süre sonra 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 6 olduğu bildirildi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), hayatını kaybeden 6 kişiden 1'inde Omicron mutasyonu tespit edildiğini aktardı. Güney Kore'nin, Covid-19 aşısı ve tıbbı malzeme gönderme teklifine henüz Kuzey Kore'den bir yanıt verilmedi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, dün Pyongyang'da ilk vakanın kayda geçtiğini açıklamıştı.

(İHA)