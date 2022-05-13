Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı

13.05.2022 10:22
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme göndermek için teklifte bulundu.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme göndermek için teklifte bulundu.

Güney Kore, Covid-19 salgını ile mücadele eden Kuzey Kore'ye yardım talebinde bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un sözcüsü Kang In-sun tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Suk-yeol, Kuzey Koreli insanlara Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme sağlama planları yapıyor. Son zamanlarda, Covid-19 salgını ile Kuzey Kore'de şüpheli vakalar patlayıcı şekilde artıyor. Kuzey Kore tarafıyla bu konunun ayrıntılarını konuşacağız" ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Kuzey Kore'de açıklanan Covid-19 kaynaklı ilk can kaybından kısa bir süre sonra 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 6 olduğu bildirildi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), hayatını kaybeden 6 kişiden 1'inde Omicron mutasyonu tespit edildiğini aktardı. Güney Kore'nin, Covid-19 aşısı ve tıbbı malzeme gönderme teklifine henüz Kuzey Kore'den bir yanıt verilmedi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, dün Pyongyang'da ilk vakanın kayda geçtiğini açıklamıştı.

(İHA)

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'de koronavirüs alarmı! Salgın kaynaklı ölümler başladı, Kim Jong Un ilk kez maske taktı Kuzey Kore'de koronavirüs alarmı! Salgın kaynaklı ölümler başladı, Kim Jong Un ilk kez maske taktı Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde 'çözüm', Kuzey Kore ile ilişkilerinde 'diyalog' hedefliyor Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde 'çözüm', Kuzey Kore ile ilişkilerinde 'diyalog' hedefliyor

Koronavirüs, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
09:55 Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü
09:55 Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar
09:50 Bilim insanları bir ilki başardı: Ay toprağında bitki yetiştirildi
09:33 "Sutyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:30:02. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement