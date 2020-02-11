Güney Kore'den Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'den Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat uyarısı - Son Dakika

Güney Kore'den Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat uyarısı

13 dakika önce

Güney Kore, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ana karası dışında Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat etmekten kaçınmaları...

Güney Kore'den Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat uyarısı, System.String[]

Güney Kore, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ana karası dışında Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, dünyada hızla yayılan virüsü kontrol altına almak için Seul hükümeti, halktan Japonya, Tayvan, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahatlerini sınırlamalarını istedi.


Sağlık ve Refah Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, basına yaptığı açıklamada, "Tedbir, yeni tip koronavirüsün Çin'in yanı sıra üçüncü bir ülke aracılığıyla Güney Kore'ye girişini önleme çabalarının bir parçası." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü pazar günü yayımladığı raporda Tayvan ve beş ülkeyi, yeni tip koronavirüsün toplumda yayıldığı düşünülen yerler olarak tanımlamıştı.

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı ise 7 bin 333'ünün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

İlk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmiş ve ayrıca, salgın nedeniyle vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı yaparak zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Güney Kore'de bugüne kadar 27 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs Tayvan'da 16, Malezya'da 18, Japonya'da 161, Singapur'da 45, Tayland'da 32, Vietnam'da da 14 kişide görüldü.

Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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