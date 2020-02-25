Güney Kore'den toplu korona virüs testi - Son Dakika
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Güney Kore'den toplu korona virüs testi

7 saat önce

Güney Kore, 200 binin üzerinde kişiye toplu Korona virüsü testi yapacağını açıkladı.

Güney Kore'den toplu korona virüs testi, System.String[]

Güney Kore, 200 binin üzerinde kişiye toplu Korona virüsü testi yapacağını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinden dünya ülkelerine yayılan korona virüsünün, Çin'in ardından en çok görüldüğü ülke Güney Kore olarak kaydedildi. Ülke genelinde 977 onaylanmış vaka görülürken, Korona virüsü nedeniyle 11 ölüm yaşandı.

Ülkede görülen vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine Güney Kore, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin bütün üyelerine toplu Korona virüsü testi yapma kararı aldı. Kilise üyeleri arasında ilk vakanın 61 yaşında bir kadında görüldüğü belirtilirken, hastaya nasıl virüs bulaştığı ise bilinmiyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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