Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk - Son Dakika
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Güney Kore'den "yaprak dolma" ve "hünkar beğendi" ile gelen şampiyonluk

6 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen International Top Chef Grand Prix uluslararası yemek yarışmasına katılan kadın şefler, geleneksel lezzetlerle Türkiye'ye birincilik kazandırdı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen International Top Chef Grand Prix uluslararası yemek yarışmasına katılan kadın şefler, geleneksel lezzetlerle Türkiye'ye birincilik kazandırdı.

Dünya Kültür Koleksiyonları Federasyonu (WFCC) ve Kore Gıda Koordinatörü Derneği (KFCA) tarafından düzenlenen yarışmaya, Türkiye'yi temsilen, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Akdeniz Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği (AGEB) bünyesinde Şef Haldun Tüzel kaptanlığında 10 kişilik takım katıldı.

Ağırlıklı olarak kadın şeflerden oluşan 10 kişilik Türk takımı, yaptıkları yemeklerle Kore, Çin, Tayvan, Vietnam, Malezya, Hong Kong'un da aralarında bulunduğu ülkeler arasından 10 altın madalya ile yurda döndü.

Türk takımı, yarışmada 1 saatlik sürede ana yemek olarak "hünkar beğendi", zeytinyağlı/meze olarak "vişneli yaprak dolma" ve "humus", tatlı olarak "irmik helvası" yaparak jüriye sundu.

Yarışmaya Ankara'dan katılan 2017 Kore Yemekleri Yarışması (The Taste of Korea) birincisi ve eğitmen Şef Aylin Doğaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışma menüsünü geleneksel lezzetlerden ve Kore damak tadına uygun yemeklerden belirlediklerini söyledi.

Korelilerin özellikle patlıcan yemeklerini çok sevmeleri dolayısıyla hünkar beğendiyi tercih ettiklerini aktaran Doğaner, bununla birlikte tarçınlı lezzetlerin sevilmesi dolayısıyla vişneli yaprak dolması, humus ve irmik helvası yaptıklarını söyledi.

Doğaner, Türk damak lezzeti olarak götürdükleri lokum, Afyon kaymağı, reyhan şerbeti, boza ve sarı leblebi gibi yöresel tatları da yarışma kapsamında tanıttıklarını anlattı.

Türk yemeklerinin fotoğrafını çekmek için yarıştılar

Korelilerin ve yarışmaya katılan ülkelerin Türk yemeklerine ilgisine dikkati çeken Doğaner, şöyle konuştu:

"Herkes fotoğraf çekmek için yarıştı. Çok mutlulardı. Türkiye'den bir ekibin orada olması onlara farklı bir duygu yaşattı. Lezzetleri tatmak için birbirleriyle yarıştılar. Çok güzeldi. İnanılmaz mutlu olduk, Türkiye adına altın madalya aldık. Şeref ve gururla orada ülkemizi temsil ettik, Türk bayrağımızı açtık. Bundan sonra daha güzel yarışmalarda, daha da güzel dereceler elde etmek istiyoruz. Uluslararası yarışmalarda jüri üyelikleri olsun, yarışmacı olarak, eğitmen olarak olsun her zaman bu yolda Türkiye adına varız."

Yarışmaya İstanbul'dan katılan pasta şefi Kumsal Keskinel ise Kore'de yarışmanın hayalleri olduğunu belirterek, "Takım kaptanımız yarışma teklifiyle gelince hiç düşünmeden kabul ettim çünkü ülkemizi temsil etmek benim için en güzel değerlerden bir tanesiydi." dedi.

"Kazanacağımıza emindik"

Yarışmaya en uzak ülkeden katılan takımın Türkiye olduğuna işaret eden Keskinel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk mutfağı geleneksel damak tadı olarak bütün dünyanın beğenmiş olduğu bir mutfak. O yüzden kazanacağımıza emindik ama tabii ki bir heyecan vardı, yetiştirebilecek miyiz, nasıl yapacağız? Canlı bir yarışmaydı. Tencere yemekleri yapıyorsuz, süre yetecek mi? Tatlı ve ana yemek yapıyorduk ama hep birlikte üstesinden geldik ve altın madalyayla ülkemize dönmüş olduk. Çok mutluyuz, inanılmaz bir duygu. Bayraklar çıktı, 10. Yıl Marşı'nı okumaya başladık. Bir anda gözlerimiz doldu, çok mutluyuz."

Keskinel, 15-18 Ocak 2020'de Antalya'da 36. Gastronomi Yarışması'nın düzenleneceğini belirterek, Kore ekibini bu yarışmada ağırlayacaklarını söyledi.

"Şef" öğrenci

Türk takımında yer alan iki öğrenciden biri olan Cemile Büyükyıldırım da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıfta eğitim gördüğünü ifade etti.

2019 Kore Yemekleri Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Büyükyıldırım, "Kore yemeklerine zaten ilgiliydim. Birinci olmamla birlikte takım kaptanımız böyle bir teklifle geldi. Ben de ülkemi temsil etmeyi çok istediğim için seve seve yarışmaya katıldım." diye konuştu.

Öğrenci olmasına rağmen Türkiye'yi temsil edecek bir yarışmaya şeflerle katılmasının onur verici olduğunu dile getiren Büyükyıldırım, "Öğrenciyim. Yapabildiklerim ve yapabileceklerim şu an sınırlı. Şeflerimle birlikte yarışmaya katılıp özellikle altın madalyayla dönmek gurur verici bir şeydi. Üniversitem ve ailem adına da yarışmış oldum. Hep birlikte Türkiye'yi temsil ettik." dedi.

Uluslararası yarışmalardaki birinciliklerinden dolayı "şef" unvanı da kazanan Büyükyıldırım, uluslararası yarışmalara katılarak dereceler elde etmeyi, yüksek lisans yapmayı ve memleketi Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesinde rektör olarak görev yapmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Güney Kore'den yaprak dolma ve hünkar beğendi ile gelen şampiyonluk

Güney Kore, Türkiye, Kore, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:51 Kaynak: AA
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