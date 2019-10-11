Güney Kore Devlet Başkanı, Japon İmparatorunun taç giyme törenine katılmayacak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito'nun taç giyme törenine katılmayacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından bir yetkili, Moon'un, eski İmparator Akihito'un tahtı bırakmasının ardından 1 Mayıs'ta tahta geçen Naruhito'nun taç giyeceği törene iki ülke arasındaki ticari gerginlik sebebiyle iştirak etmeyi planlamadığını belirtti.

Seul yönetiminin, törende Güney Kore'yi kimin temsil edeceği yönünde Tokyo'yu resmi olarak bilgilendirip bilgilendirmediği netlik kazanmazken, Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon'un adı törene katılması muhtemel isimler arasında geçiyor.

Naruhito'nun resmi taç giyme töreni Japonya'nın başkenti Tokyo'da 22 Ekim'de yapılacak.

Japon medyası, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tören için Tokyo'yu ziyaret edecek 50 civarındaki yabancı yetkiliyle bir araya gelmesinin planlandığını aktardı.

Eski İmparator Akihito, 30 Nisan'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen devlet töreninde yaptığı konuşmada tahtı bıraktığını açıklamış ve ülkede 200 yıl sonra tahttan çekilen ilk hükümdar olmuştu.

Akihito'nun oğlu Veliaht Prens Naruhito, 1 Mayıs'ta İmparatorluk Sarayı'nda yapılan törenle tahta çıkmıştı.

Seul ve Tokyo yönetimleri, birbirlerini bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Japonya ile Güney Kore arasındaki ticari gerilim

Japonya, temmuz başında aldığı kararla Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin ihracatının bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.



Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.



Seul yönetimi, kararı, Güney Kore'deki mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması sürerken Japonya, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, 22 Ağustos'ta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını belirtmişti.

Güney Kore, 17 Eylül'de de Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını duyurmuştu.