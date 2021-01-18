Güney Kore Devlet Başkanı Moon: "ABD ve Çin ile ilişkiler eşit derecede önemli" - Son Dakika

Güney Kore Devlet Başkanı Moon: "ABD ve Çin ile ilişkiler eşit derecede önemli"

18.01.2021 13:09
Güney Kore Devlet Başkanı Moon:

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinin ABD ve Çin ile ilişkilerinin eşit derecede önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki rekabette taraf olmayacaklarını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinin ABD ve Çin ile ilişkilerinin eşit derecede önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki rekabette taraf olmayacaklarını söyledi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Moon, 2021'in ilk basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Moon, ülkesinin ABD ile Çin arasındaki rekabette ve gerilimlerde nasıl tavır alacağına ilişkin soru üzerine "Güney Kore-ABD ve Güney Kore-Çin ilişkileri bizim için eşit derecede önemlidir." ifadesini kullandı.

ABD ile küresel dayanışma gerektiren ticaret, kültür, sağlık ve iklim değişikliği konularında iş birliğini geliştirdiklerine dikkati çeken Moon, Güney Kore'nin en büyük ticari partneri olan Çin ile ilişkilere de eşit derece önem verdiklerini vurguladı.

Çin'in Kuzey Kore'nin en yakın müttefiki olduğunu ve ülkenin ticaretinin ve uluslararası yardımlarının büyük bölümünü karşıladığını hatırlatan Moon, "Kore Yarımadası'nda barışın tesisi için Çin'in iş birliği hayati öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

"Şi'nin ziyaretini bekliyoruz"

Çin ile ilişkilerin güçlendirilmesi için çabalarını artıracağını ifade eden Moon, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrol altına alınmasının ardından ilk ziyaretini Güney Kore'ye yapmasını beklediklerini açıkladı.

"Biden yönetimi Singapur Deklarasyonu'na sahip çıkmalı"

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden liderliğinde göreve başlayacak yeni yönetimin, Koreler arasındaki barış çabaları için yeni bir umut olmasını umduklarını ifade eden Moon, Biden ekibinin ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da imzalanan deklarasyona sahip çıkmasını istedi.

Singapur Deklarasyonu'nun Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma ve kalıcı barış taahhüdü açısından önemli olduğunun altını çizen Moon, Biden ile görüşme talep ederek, iki ülkenin barış süreci konusunda aynı görüşte olduğundan emin olmak istediğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Moon: 'ABD ve Çin ile ilişkiler eşit derecede önemli' - Son Dakika


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