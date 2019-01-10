Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Kuzey Kore'ye Çağrı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma konusunda somut ve hızlı adımlar atması gerektiğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma konusunda somut ve hızlı adımlar atması gerektiğini söyledi.



Moon, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae"de (Mavi Ev) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin somut ve hızlı adımlar atması gerektiğini belirterek uluslararası toplumun da buna karşılık bazı adımlar atmasının gerekliliğine işaret etti.



"Kuzey Kore eğer uluslararası yaptırımlar konusunun çözümlenmesini istiyorsa nükleer silahlardan arınma konusunda daha cesur adımlar atmalı." ifadesini kullanan Moon, ülkesinin yaptırımlar konusunun çözüme kavuşturulmasına ilişkin aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası toplumla iş birliği yapacağını söyledi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 8 Ocak'ta başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda görüşmüştü. Kuzey Kore lideri Kim, "Kuzey Kore, nükleerden arındırılma tutumuna ve Kore Yarımadası sorununun diyalog ve müzakere ile çözümüne bağlılığını sürdürecek, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanan başarıları elde etmek için ABD ve Kuzey Kore liderlerinin ikinci zirvesi için çaba harcayacak." ifadesini kullanmıştı.

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