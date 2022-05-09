Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile barış çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile barış çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı

09.05.2022 09:52
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile barış çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı

Görevini yarın bırakacak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile barışın inşa edilmesine yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

Görevini yarın bırakacak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile barışın inşa edilmesine yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

10 Mayıs itibarıyla görevini Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'a devredecek Moon, bir veda konuşması yaptı.

Moon, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaların devam etmesini umduğunu söyledi.

5 yıllık görev süresi boyunca liberal politikalar yürüten Moon, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir tutum sergileme sözü veren yeni lider Yoon'un döneminde de komşuları ile barışın inşasına yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

Yoon, muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Yarın göreve başlayacak yeni Devlet Başkan Yoon'un, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.

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Moon Jae-in, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile barış çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı - Son Dakika


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