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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Tokyo Olimpiyatlarının açılış seremonisine katılmayacak - Son Dakika

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Tokyo Olimpiyatlarının açılış seremonisine katılmayacak

19.07.2021 14:09
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Tokyo Olimpiyatlarının açılış seremonisine katılmayacak, System.String[]

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'da cuma günü gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılmayacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'da cuma günü gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılmayacak.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Japonya- Güney Kore arasında önemli bir diplomasi fırsatı olarak görülen olası Moon Jae-in ziyareti iptal edildi. Daha önce cuma günü yapılacak Tokyo Olimpiyatları açılış seremonisine katılmak üzere Japonya'ya geleceği ve bu kapsamda Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile bir zirve gerçekleştirebileceği kamuoyuna yansıyan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in böyle bir ziyaret gerçekleştirmeyeceği bildirildi.

Güney Kore'nin halkla ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Park Soo-hyun bugün yaptığı açıklamada, Seul ve Tokyo'nun ikili tarihi meseleler ve geleceğe yönelik işbirliği planları hakkında anlamlı müzakereler yürüttüğünü söyledi. "İki taraf arasındaki görüşmeler dostane bir ortamda ve önemli ölçüde karşılıklı anlayış çerçevesinde geçti" diyen Park, Tokyo'da gerçekleşmesi beklenen olası Suga-Moon zirvesine atıfta bulunarak, "Yine de bir zirve ile sonuçlandırılacak kadar büyük aşama kaydedilemedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seul'un söz konusu kararla ilgili Tokyo'yu bilgilendirdiği öğrenildi.

Zirve ümidi doğmuştu

Güney Kore ve Japonya basınında yer alan haberlere göre Moon'un Tokyo Olimpiyatları kapsamında Japonya'ya ziyaret gerçekleştireceği gündeme gelmiş, olası ziyaret Suga'nın selefi Shinzo Abe'nin Çin'de Moon ile Aralık 2019'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilk olması nedeniyle üst düzey diplomasi fırsatı olarak görülmüştü.

İlişkilerde gergin dönem

Tokyo ve Seul arasındaki diplomatik ilişkiler savaş zamanı uygulamaları ve Güney Kore'nin tazminat talepleri nedeniyle son yıllarda gergin bir döneme girmiş, ihtilaflar karşılıklı olarak yürürlüğe konan ticaret kısıtlamaları nedeniyle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanına da taşınmıştı. Güney Kore ayrıca iki ülke arasında imzalanan ve her yıl yenilenen GSOMIA'dan (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) çekilme kararından 2019 yılında son anda vazgeçmişti. Son olarak geçen hafta Seul'de görev yapan Japon bir diplomatın Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in politikaları hakkında yaptığı bir yorumun iki ülke arasında krize neden olduğu kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

Moon Jae-in, Güney Kore, Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Tokyo Olimpiyatlarının açılış seremonisine katılmayacak - Son Dakika


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