Güney Kore Devlet Başkanı Moon, yeni adalet bakanını atadı - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, yeni adalet bakanını atadı

6 saat önce

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Choo Mi-ae'i yeni adalet bakanı olarak atadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, yeni adalet bakanını atadı, System.String[]

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Choo Mi-ae'i yeni adalet bakanı olarak atadı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, Moon'un, iktidardaki Demokrat Partinin eski başkanı Choo'yu adalet bakanı olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada Moon'un bakanlık görevine atanmasıyla ilgili yazıyı Choo'ya bugün vereceği belirtildi.

Eski Adalet Bakanı Cho istifa etmişti


Başkent Seul, haftalarca Cho Kuk'a destek veren hükümet yanlısı göstericiler ile Cho'nun istifasını isteyen hükümet karşıtı göstericilerin eylemlerine sahne olmuştu.

Eylülde Adalet Bakanlığına atanan Cho'nun eşi, kızı ve oğlu, haklarındaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarıyla savcıya birçok kez ifade vermişti.


Cho 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtmişti.

Seul Merkez Bölge Savcılık Ofisi, "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili kendisi ve ailesi hakkında soruşturma yürütülen eski Bakan Cho ile ilgili 3 gün önce iddianame hazırlamıştı.

Moon Jae-in, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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