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Güney Kore Devlet Başkanı'ndan tıbbi kaynakların Kovid-19 hastalarına ayrılması talimatı - Son Dakika

Güney Kore Devlet Başkanı'ndan tıbbi kaynakların Kovid-19 hastalarına ayrılması talimatı

20.12.2021 13:18
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan tıbbi kaynakların Kovid-19 hastalarına ayrılması talimatı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, üniversite hastanelerinin tıbbi kaynaklarını kritik durumdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bakımına yönlendirmesi talimatı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, üniversite hastanelerinin tıbbi kaynaklarını kritik durumdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bakımına yönlendirmesi talimatı verdi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Moon'un Sözcüsü Park Kyung-mee, yaptığı açıklamada, Moon'un yardımcılarıyla yaptığı görüşmede hükümete Kovid-19 hastanelerine yeterli mali destek ve kayıpları için tazminat yardımı yapma talimatı verdiğini aktardı.

Sözcü Park, Moon'un ayrıca üniversite hastanelerinden tıbbi kapasitelerini kritik durumdaki koronavirüs hastalarının tedavisine ayırmalarını istediğini bildirdi.

Moon, yaptığı yazılı açıklamada da kamu sektörü sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için görevlendirilmesini istediğini belirtti.

Kovid-19 hastane yataklarının güvence altına alınmasının hükümetin sorumluluğunda olduğuna işaret eden Moon, "Hükümet hastane yataklarını güvence altına alma planını kesintisiz uygulamaya devam edecek ve tıbbi müdahale kapasitesini genişletmek için özel tedbirler alacaktır." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de son 24 saatte 5 bin 319 yeni vaka görülürken, vaka sayısı 570 bin 417'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 54 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 4 bin 776'ye çıktı.

Moon Jae-in, Üniversite, Güney Kore, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı'ndan tıbbi kaynakların Kovid-19 hastalarına ayrılması talimatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore Devlet Başkanı'ndan tıbbi kaynakların Kovid-19 hastalarına ayrılması talimatı - Son Dakika
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