Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol resmen göreve başladı - Son Dakika
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Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol resmen göreve başladı

10.05.2022 09:14
Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol resmen göreve başladı

Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilen Yoon Suk Yeol, yemin ederek resmen göreve başladı.

Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilen Yoon Suk Yeol, yemin ederek resmen göreve başladı.

Güney Kore'de geçtiğimiz Mart ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Yoon Suk Yeol, bugün Seul'de düzenlenen törende yemin ederek göreve resmen başladı. Ulusal Meclis binasında yaptığı konuşmada Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ortamına geniş yer ayıran Yoon, "Bugün bana duyduğunuz güvenin verdiği sorumluluk ve bu büyük ulusu yeniden inşa etme konusundaki ciddi görevin bilinciyle karşınızda duruyorum. Tehditleri barışçıl bir şekilde ortadan kaldırmak için Kuzey Kore ile diyalogumuz çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programının sadece Güney Kore ve Kuzeydoğu Asya'nın güvenliği için değil, uluslararası camianın güvenliği için de bir tehdit olduğuna dikkat çeken Yoon, "Bu tehdidi barışçıl bir şekilde ortadan kaldırabilmek için diyalog kapısı açık kalacak" derken, nükleer silahsızlanmanın Kore Yarımadası ve ötesinde sürdürülebilir barış ve refaha katkıda bulunacağının da altını çizerek, "Kuzey Kore gerçekten nükleer silahsızlanmayı tamamlamaya yönelik bir sürece girerse, Kuzey Kore ekonomisini büyük ölçüde güçlendirecek ve halkının yaşam kalitesini artıracak bir plan sunmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

İPİ GÖĞÜSLEMİŞTİ

Güney Kore'de geçtiğimiz Mart ayında yapılan ve yaklaşık 44 milyon seçmenin 10 farklı adaydan birini seçmek üzere oy kullandığı seçimde ipi göğüsleyen isim Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk Yeol olmuştu. Ülkenin demokratik tarihindeki en çekişmeli başkanlık seçimi olarak gösterilen yarışın ardından zafer konuşması yapan Yoon, "Bu, yüce halkımızın zaferidir. Halkımıza layıkıyla hizmet etmek için anayasamıza ve parlamentomuza bağlılıkla, muhalefet partisiyle birlikte çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

HUKUK KÖKENLİ BAŞKAN

5 yıl boyunca Güney Kore'yi yönetecek olan 61 yaşındaki Yoon Suk Yeol'un Seul Ulusal Üniversitesi mezunu bir hukukçu olduğu biliniyor. Yoon Güney Kore'de 2019 ve 2021 yılları arasında Başkan Moon Jae in döneminde başsavcı olarak görev yapmıştı.

(Burak Ersoy - İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol resmen göreve başladı - Son Dakika


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