Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok - Son Dakika
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Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok

17.08.2022 11:10
Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik planları olmadığını bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik planları olmadığını bildirdi.

Yoon'un diplomasi çağrısı ve açıklamaları, Kuzey Kore'nin batıdaki sahil kasabasından denize doğru füze atışlarının ardından geldi.

Kuzey Kore'de zorla bir yönetim değişikliği amacında olmadığını vurgulayan Yoon, iki ülke arasında sürdürülebilir barış için diplomasi çağrısında bulundu.

Yoon, ABD'nin müttefikleri için caydırıcılık stratejisinin Kuzey tarafının tehditlerine karşı gelişebileceğine dair umudunu ifade ederek Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya yönelik kendi planları olmadığını kaydetti.

Kuzey tarafına ekonomik yardım teklifine açıklık getiren Yoon, "Onlara 'Başlangıçta tamamen nükleer çalışmalara son verin.' demiyoruz. Bizim söylediğimiz, nükleer silahlardan tamamen arınmaya yönelik ilk adımın atılması karşılığında bazı yardımlarda bulunacağımızdır." ifadesini kullandı.

Nükleer silah karşıtı görüşlerini yineleyen Yoon, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) çok önemli ve kalıcı dünya barışı için gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.

Öte yandan, bazı güvenlik uzmanları, çatışma durumunda Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin olası saldırılarına aynı ölçüde yanıt veremeyeceği ve ABD'nin de müttefikini savunmak konusunda tereddüt edebileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, bu sebeple Seul'ün 1990'larda kaldırılan ABD'ye ait nükleer silahların tekrar konuşlandırılması ya da Güney Kore'nin kendi caydırıcılığını oluşturması gerektiğini savunuyor.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması müzakereleri

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.

Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore: Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok - Son Dakika

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