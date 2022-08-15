Güney Kore, Kuzey'e nükleer programı bırakması karşılığında ekonomik yardım önerdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey'e nükleer programı bırakması karşılığında ekonomik yardım önerdi

15.08.2022 11:28
Güney Kore, Kuzey'e nükleer programı bırakması karşılığında ekonomik yardım önerdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, nükleerden arındırılma konusunda sağlam adımlar atması halinde Kuzey Kore'ye ekonomik yardım teklifinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, nükleerden arındırılma konusunda sağlam adımlar atması halinde Kuzey Kore'ye ekonomik yardım teklifinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Devlet Başkanı Yoon, Güney Kore'nin Japonya'nın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin nükleerden arındırılmasının Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Asya ve dünya genelinde sürdürülebilir barış için gerekli olduğunu söyledi.

Yoon, mayıs ayında Kuzey Kore ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik duyurduğu planının detaylarına ilişkin bilgiler paylaşarak "Kuzey Kore, nükleer programını geliştirmeyi bırakır, nükleerden arındırılma konusunda gerçek ve sağlam bir süreci başlatırsa öngördüğüm cesur girişim Kuzey Kore'nin ekonomisini ve insanlarının yaşamını kademeli olarak önemli ölçüde iyileştirecek." ifadesini kullandı.

Plan dahilinde geniş çaplı gıda programı uygulayacaklarını, elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısına yardım edeceklerini, uluslararası ticaret için liman ve havaalanlarının modernize edilmesine yönelik projeleri devreye alacaklarını dile getiren Yoon, ayrıca Kuzey Kore'nin tarım üretimini artırması, hastanelerini ve sağlık altyapısını iyileştirmesine yardım etme, uluslararası yatırım ve finansal destek girişimleri uygulama önerisinde bulundu.

Yoon 21 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'in ülkeyi ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, Pyongyang yönetimine diyalog kapısının da açık olduğunu dile getirmiş, "Kuzey Kore önemli ölçüde nükleer silahlardan arınmaya başlarsa ekonomisini ve halkının yaşam kalitesini iyileştirmek için cesur bir plan hazırlayacaklarını" belirtmişti.

Yoon'dan Japonya ile ilişkileri iyileştirme mesajı

Yoon konuşmasında ayrıca ülkesinin tarihi sorunları çözerek Japonya ile ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Asya'daki komşular arasında çözülmemiş tarihi sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için Japonya ile geleceğe yönelik bağların geliştirilmesinin önemini vurgulayan Yoon, tarihi nedenlerden dolayı yıllardır gergin olan Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkileri iyileştirme mesajı verdi.

Yoon, "Kore-Japonya ilişkileri ortak bir geleceğe doğru ilerlediğinde, iki ülke arasında var olan tarihi sorunları çözmemize de yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı, ayrıca bölgenin yanı sıra uluslararası barışa ve refaha katkıda bulunmak için iki ülke hükümetlerinin, halklarının ekonomi, güvenlik gibi alanlarda kapsamlı iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

Mayıs ayında Devlet Başkanlığı görevine gelen Yoon, Japonya ile ilişkileri geliştirme sözü vermişti.

Japonya'nın 1910-1945'te Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda, bazı Japon şirketlerinin tazminat ödemeye mahkum edilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğin başlıca nedenlerinden olarak biliniyor.

Bir başka neden ise İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından Koreli kadınların istismar edilmesi konusu geliyor.

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Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey'e nükleer programı bırakması karşılığında ekonomik yardım önerdi - Son Dakika

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