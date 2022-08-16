Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı

Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifine yanıt vermesinin beklendiğini açıkladı.

Yonhap Ajansı'nın haberine göre, Birleşme Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore'nin Yoon'un ekonomik yardım teklifine dair basına konuştu.

Yetkili, Kuzey Kore'yi Yoon'un samimi yardım teklifine cevap vermeye çağırırken cevap almayı umduklarını aktardı.

Ayrıca yetkili, bakanlığın konuyla ilgili Kuzey Kore ile çalışma düzeyinde bir iletişim talep etme planının olmadığını ancak Güney ve Kuzey Kore arası ilişkileri ve yarımadadaki güvenlik durumunu gözden geçirerek böyle bir hamleyi düşünmeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Yoon, mayıs ayında Kuzey Kore ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik duyurduğu planının detaylarına ilişkin bilgiler paylaşarak "Kuzey Kore, nükleer programını geliştirmeyi bırakır, nükleerden arındırılma konusunda gerçek ve sağlam bir süreci başlatırsa öngördüğüm cesur girişim Kuzey Kore'nin ekonomisini ve insanlarının yaşamını kademeli olarak önemli ölçüde iyileştirecek." ifadesini kullanmıştı.

Plan dahilinde geniş çaplı gıda programı uygulayacaklarını, elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısına yardım edeceklerini, uluslararası ticaret için liman ve havaalanlarının modernize edilmesine yönelik projeleri devreye alacaklarını dile getiren Yoon, ayrıca Kuzey Kore'nin tarım üretimini artırması, hastanelerini ve sağlık altyapısını iyileştirmesine yardım etme, uluslararası yatırım ve finansal destek girişimleri uygulama önerisinde bulunmuştu.

Mayıs ayında Devlet Başkanlığı görevine gelen Yoon, Japonya ile ilişkileri geliştirme sözü vermişti.

Japonya'nın 1910-1945'te Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda, bazı Japon şirketlerinin tazminat ödemeye mahkum edilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğin başlıca nedenlerinden olarak biliniyor.

Bir başka neden ise İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından Koreli kadınların istismar edilmesi konusu geliyor.