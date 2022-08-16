Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı

16.08.2022 11:14
Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı

Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifine yanıt vermesinin beklendiğini açıkladı.

Güney Kore, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifine yanıt vermesinin beklendiğini açıkladı.

Yonhap Ajansı'nın haberine göre, Birleşme Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore'nin Yoon'un ekonomik yardım teklifine dair basına konuştu.

Yetkili, Kuzey Kore'yi Yoon'un samimi yardım teklifine cevap vermeye çağırırken cevap almayı umduklarını aktardı.

Ayrıca yetkili, bakanlığın konuyla ilgili Kuzey Kore ile çalışma düzeyinde bir iletişim talep etme planının olmadığını ancak Güney ve Kuzey Kore arası ilişkileri ve yarımadadaki güvenlik durumunu gözden geçirerek böyle bir hamleyi düşünmeye açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Yoon, mayıs ayında Kuzey Kore ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik duyurduğu planının detaylarına ilişkin bilgiler paylaşarak "Kuzey Kore, nükleer programını geliştirmeyi bırakır, nükleerden arındırılma konusunda gerçek ve sağlam bir süreci başlatırsa öngördüğüm cesur girişim Kuzey Kore'nin ekonomisini ve insanlarının yaşamını kademeli olarak önemli ölçüde iyileştirecek." ifadesini kullanmıştı.

Plan dahilinde geniş çaplı gıda programı uygulayacaklarını, elektrik üretim, iletim ve dağıtım altyapısına yardım edeceklerini, uluslararası ticaret için liman ve havaalanlarının modernize edilmesine yönelik projeleri devreye alacaklarını dile getiren Yoon, ayrıca Kuzey Kore'nin tarım üretimini artırması, hastanelerini ve sağlık altyapısını iyileştirmesine yardım etme, uluslararası yatırım ve finansal destek girişimleri uygulama önerisinde bulunmuştu.

Mayıs ayında Devlet Başkanlığı görevine gelen Yoon, Japonya ile ilişkileri geliştirme sözü vermişti.

Japonya'nın 1910-1945'te Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda, bazı Japon şirketlerinin tazminat ödemeye mahkum edilmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğin başlıca nedenlerinden olarak biliniyor.

Bir başka neden ise İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından Koreli kadınların istismar edilmesi konusu geliyor.

YORUMLAR
500
Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak Güney Kore ve ABD'nin son yıllardaki en büyük askeri tatbikatı gelecek hafta başlayacak ABD ve Güney Kore'den yeni ortak tatbikat ABD ve Güney Kore'den yeni ortak tatbikat
Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:53 Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi
10:56 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
10:34 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
10:25 Öğrencisinden hamile kalan OnlyFans modeli öğretmen doğumu canlı yayınlayacağını söyledi
10:16 Haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Vefat sayısı 100 bini aştı
10:10 Türkiye'de temmuzda satılan konut sayısı açıklandı! Ruslar açık ara önde
10:04 Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag
10:07 Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar
09:49 Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u kadrosuna kattı
09:58 Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 11:15:28. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'yi ekonomik yardım teklifine yanıt vermeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement