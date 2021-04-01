Güney Kore dijital aşı pasaportunu hayata geçirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Güney Kore'de kişilerin Covid-19'a karşı aşı bilgilerinin yer aldığı dijital bir sertifika sistemi kurulduğu açıklandı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele ile birlikte normale dönüş sürecine yönelik çalışmalar sürüyor. Güney Kore hükümeti, halka açık aşı programına katılımı arttırma çabalarının bir parçası olarak mobil uygulama aracılığıyla kişinin Covid-19 aşılama durumunu doğrulamak için dijital bir sertifika sistemi oluşturulduğunu duyurdu. Başbakan Chung Sye-kyun, hükümetin korona virüs mücadelesine ilişkin gerçekleştirilen günlük toplantıda yaptığı açıklamada, "İnsanlar aşı pasaportu veya yeşil kart sistemleri ile normale dönme hissini yaşayabilecekler" diyerek mobil uygulama sisteminin hazır hale getirildiğini belirtti.

Chung, sistemin olası kimlik hırsızlığına karşı güvenliği sağlamak için blockchain (özel algoritmalarla şifrelenmiş, veri takibi sağlayan veri tabanı) teknolojisine dayandığını vurgulayarak, "Diğer ülkelerdeki sistemler de aşı durumlarının doğrulanmasına izin verirken kişisel bilgileri saklamıyor" diye konuştu.

Güney Kore hükümetinin aşılama programını başlattığı 26 Şubat'tan bu yana 850 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede Haziran ayına kadar 12 milyon kişinin aşılanması hedeflenirken, Kasım ayına kadar sürü bağışıklığı sağlanması bekleniyor.

(İHA)