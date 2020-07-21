Güney Kore, dondurulan banka hesaplarıyla ilgili İran'ın Seul Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı - Son Dakika

Güney Kore, İran'ın, Kore bankalarında dondurulan paralar nedeniyle Seul yönetimini Uluslararası Adalet Divanına şikayet edeceğine dair açıklamaları üzerine, ülkenin Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Orta Doğu İlişkileri Genel Müdürü Koh Kyung-sok, İran'ın Seul Büyükelçisi Seyid Badamçi Şahbestari'yi çağırarak Dışişleri Sözcüsü Seyid Abbas Musabi'nin açıklamaları hakkında bilgi istedi.

Görüşmenin ardından Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran tarafı meseleyle ilgili anlayış beklediklerini, açıklamanın İran hükümetinin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmiştir." denildi.

İran'ın Güney Kore ile petrol ticaretinde kullandığı iki banka hesabı, ABD'nin Tahran ile ticaret yapan ülkelere getirdiği yaptırım muafiyetinin süresinin dolmasının ardından dondurulmuştu.

ABD'nin İran'la dolar üzerinden ticaret yapılmasını engellemesi nedeniyle Güney Kore para birimi wonun kullanıldığı hesaplarda toplam 7 milyar dolar değerinde nakit varlık bulunuyor.

Yaptırımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan İran yönetimi, dondurulan hesaplardaki varlıkların serbest bırakılmasına yönelik çağrılarını yoğunlaştırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musabi, 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada, varlıkların serbest bırakılmaması halinde Seul'ü Uluslararası Adalet Divanına şikayet edeceklerini ifade etmişti.