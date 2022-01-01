Üye Girişi
Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika

Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı

01.01.2022 00:01
Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı

Yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin çıkardığı aftan yararlanmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin çıkardığı aftan yararlanmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından hüküm giyen ve 22 yıllık hapis cezasını çekmek üzere 2017'den bu yana tutuklu bulunan 69 yaşındaki Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin, ulusal birliği güçlendirmeye yardımcı olacağı gerekçesiyle çıkarılan aftan Park'ın da faydalanacağını açıklaması üzerine bugün serbest bırakıldı. Af kararının ardından Park'ın avukatı, Eski başkanın, hükümet yönetiminde olan Moon Jae-in'e af kararı için teşekkür ettiğini ve zor bir karar verdiğini söylediğini iletti. Af kararının ardından Park destekçileri ve muhalif düşüneneler olarak halk ikiye bölündü. Park'ın serbest kalmasını isteyenler, eski başkanı çiçeklerle karşılarken diğer gruplar ise kararı protesto etti.

Park, yılbaşı öncesinde aftan yararlanması planlanan 3 bin 96 kişi arasına dahil edilirken 66 yaşındaki eski Başkan için verilen kararda politikacının kötüleşen sağlık durumunun da etkili olduğu öğrenildi. 2019 yılında omzundan ameliyat olan Park, bu yıl içinde kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle 3 kez hastaneye kaldırılmıştı.

Neden tutuklandı?

Ülkenin demokratik olarak seçilmiş ilk lideri olan 69 yaşındaki Güney Koreli Eski Başkan, mahkeme tarafından Ocak ayında, bir arkadaşıyla birlikte şirketten zimmetine para geçirmek ve gizli anlaşmalar yapmak suretiyle tutuklanmıştı. - SEUL

Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı

YORUMLAR
500

Güney Kore, Yolsuzluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:52 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde mide bulandıran olay! 3 kadın taciz edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:33:42. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement