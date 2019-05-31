Güney Kore gazetesinin iddiası: Kuze Kore'nin ABD temsilcisi dahil 5 yetkili idam edildi

Kuzey Kore'nin ABD Temsilcisi Kim Hyok Chol ve dört dışişleri bakanlığı yetkilisinin idam edildiği öne sürüldü.

Reuters ajansının haberine göre, Güney Kore'de yayımlanan Chosun Ilbo gazetesi, adını açıklamadığı Kuzey Koreli kaynaklara dayanarak, bu kişilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildiklerini iddia etti.

'ABD adına casusluk yapmakla suçlandılar'

Gazeteye göre zirve hazırlıklarından sorumlu olan söz konusu beş yetkili, ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlanarak Mirim Havalimanı'nda idam edildi.

Trump'la Kim arasında Hanoi'de yapılan ikinci zirvede ABD Yönetimi, yaptırımların kaldırılması için Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını şart koşmuştu.

Chosun Ilbo gazetesi, zirve öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmeleri yürüten Kim Yong Chol adlı üst düzey bir yetkili ve zirvede tercümanlık yapan Sin Hye Yong'un da Çin sınırı yakınlarındaki bir 'çalışma ve yeniden eğitim' kampına gönderildiğini öne sürdü.

Reuters haber ajansı da Kim Yong Chol'la birlikte çalışan yetkililerin, zirveden bu yana kamuoyu önüne çıkmadığını aktardı.

'İdamı şaşırtıcı olmaz'

Güney Kore Birleşme Bakanlığı sözcüsü, Ilbo Chosun'un iddialarıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Sözcü, 'henüz doğrulanmamış bir konuda konuşmanın uygun düşmeyeceğini' söyledi.

Seul'deki Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden Hong Min, Kim Hyok Chol'un doğrudan Kuzey Kore liderine karşı sorumlu olduğuna dikkat çekerek idamının şaşırtıcı olmayacağını savundu.

Hong, "Görevi, ABD'nin niyetleri konusunda Kim Jong-un'u bilgilendirmekti. Ancak ABD'nin niyetlerini ya da müzakere stratejisini kavrayabildiğinden şüpheliyim" dedi.

Kim Hyok Chol, zirve için yapılan hazırlık görüşmelerinin sorumluluğuna getirilmeden önce Kuzey Kore'nin "yükselen yıldızlarından" biri olarak görülüyordu.

Kuzey Kore Komünist Partisi'nin yayın organı Rodong Sinmun'da Perşembe günü yer alan bir yorumda "İki yüzlü yetkililerin devrimin sert yargısıyla karşı karşıya kalacakları" belirtilerek "Lidere saygı gösteriyor gibi davranıp başka şeyler hayal etmek parti ve devrim karşıtı bir tavırdır. Lidere sadakat sözcükleri ezberleyip zamanla değişen hainler ve dönekler var" denildi.