Son Dakika Haberleri: Güney Kore gemisine korsan saldırısı
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Güney Kore gemisine korsan saldırısı

6 dakika önce

Güney Kore'ye ait bir gemi Singapur Boğazı yakınlarında korsanların saldırısına uğradı.

Güney Kore gemisine korsan saldırısı, System.String[]
Güney Kore'ye ait bir gemi Singapur Boğazı yakınlarında korsanların saldırısına uğradı.
Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Deniz ve Balıkçılık Bakanlığı yaptığı açıklamada korsanların bir tekneyle yanaştıkları, "CK Bluebell" isimli Güney Kore bandıralı gemiye bindikten sonra mürettebata ait para, giysi ve cep telefonlarını aldıkları belirtildi.
Brezilya'dan Güney Kore'nin Incheon Limanı'na gitmekte olan gemideki 22 mürettebattan ikisinin soygun sırasında hafif yaralandığı kaydedildi.
Korsanların birinde tüfek diğerlerinde bıçak bulunduğu ifade edildi.
Saldırının ardından 68 bin ton mısır taşıyan geminin yoluna devam ettiği belirtildi.
Güney Kore, Balıkçılık, Singapur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:24 Kaynak: AA
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