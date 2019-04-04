Güney Kore Gemisinin Kuzey Kore'ye Petrol Sağladığı İddia Edildi
5 dakika önce
Güney Kore’nin Busan Limanı’nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore’ye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğu açıklandı. Güney Kore haber ajansı YONHAP’ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore bandıralı bir petrol tankeriyle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğunu […]The post Güney Kore gemisinin Kuzey Kore’ye petrol sağladığı iddia edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Güney Kore'nin Busan Limanı'nda demirli bir petrol tankerine Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarını ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğu açıklandı.
Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore bandıralı petrol tankerine Kuzey Kore bandıralı bir petrol tankeriyle gemiden gemiye aktarım yaparak ülkeye yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle el konulduğunu açıkladı.
Güney Koreli bir sahil güvenlik görevlisi 5 bin 160 tonluk P-PIONEER gemisinin Ekim 2017'den bu yana uluslararası sularda Kuzey Kore'ye petrol tedarik etmesi iddiaları nedeniyle Busan limanından ayrılmasının engellendiğini söyledi. Petrol tankerinin, yaptırımların ihlaliyle ilgili soruşturmalar kapsamında el koyulan ilk Güney Kore bandıralı gemi olduğu belirtildi.
ABD Hazine Bakanlığı, gemiden gemiye aktarımlarla yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen gemilerin bir listesini yayımlamıştı. Listede Güney Kore bandıralı bir gemi de bulunuyordu. Ancak gemi işletmecileri Güney Kore'de yürütülen soruşturmada suçlamalardan aklanmıştı.
The post Güney Kore gemisinin Kuzey Kore'ye petrol sağladığı iddia edildi
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:49
Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi
23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
Adana'da Karnaval Nedeniyle Oteller Doldu, Apart Ücretleri Tavan Yaptı
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor