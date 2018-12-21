Güney Kore Gemisinin Radarını Japon Uçağına Doğrulttuğu İddiası

Japonya
, Güney Kore
'ye ait bir donanma gemisinin atış kontrol radarını, önceki gün Japon Denizi
'ndeki Japon Deniz Öz
Savunma Kuvvetlerine ait bir devriye uçağına doğrulttuğunu ileri sürdü. Kyodo
ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore'ye ait bir destroyerin atış kontrol radarını, Ishikawa bölgesi açıklarındaki Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde ülkeye ait bir devriye uçağına doğrulttuğu kaydedilerek, Tokyo
'nun Seul
hükümetini sert şekilde protesto ettiği bildirildi.
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, basına verdiği demeçte, "Beklenmedik bir duruma neden olabilecek son derece tehlikeli bir eylemdi. Çok üzücü ve Güney Kore'den bunun bir daha olmasına asla izin vermemesini istiyoruz." dedi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Donanması ise Japonya'nın bu iddiasını reddederek, söz konusu durumun yanlış anlaşıldığını savundu.
Adı açıklanmayan bir yetkili, "Gemi, Japonya'nın hava savunma teşhis bölgesinde uçan devriye uçağı yüzünden değil, Koreler arası deniz sınırına yakın yerde sürüklenen bir Kuzey Kore
savaş gemisini izini sürmeye çalıştığı için atış kontrol radarı kullandı." dedi.
Geminin, Kuzey Sınır Hattına doğru ilerleyen Kuzey Kore gemisini daha doğru bir şekilde tespit etmek için hem atış kontrol radarını hem de seyrüsefer radarını kullandığını ifade eden yetkili, "Bu durumu, Japon uçağını hedef almadığımızı vurgulayarak Japon hükümetine zaten açıkladık. Bu bir yanlış anlaşılma oldu." ifadelerini kullandı.
Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Tokyo'nun iddiası reddedilerek, "Ordumuz normal bir operasyon gerçekleştiriyordu. Operasyon sırasında radar kullanıldı ancak Japon devriye uçağını izlemek amacıyla değil." değerlendirmesi yer aldı.
Durumla ilgili Japonya'ya daha ayrıntılı açıklama yapılacağı kaydedildi.