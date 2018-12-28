Son Dakika Haberleri: Güney Kore Gemisinin Radarını Japon Uçağına Kilitlediği İddiası

Güney Kore Gemisinin Radarını Japon Uçağına Kilitlediği İddiası

1 saat önce

Japonya, Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin atış kontrol radarını, Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir devriye uçağına kilitlediğine ilişkin bir video yayımladı.

Güney Kore Gemisinin Radarını Japon Uçağına Kilitlediği İddiası, System.String[]
Japonya, Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin atış kontrol radarını, Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir devriye uçağına kilitlediğine ilişkin bir video yayımladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı13 dakikalık bir video yayımladı.

Videoda Japon devriye uçağı ve Güney Kore savaş gemisi arasındaki telsiz görüşmeleri de duyuluyor.

Videoda Japon uçağının bir askerin radarın kendilerine doğrultulmasının nedenini sorduğu fakat Güney Kore gemisinden herhangi bir cevap almadığı görülüyor.

Japonya Savunma Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Güney Kore'ye ait bir destroyerin atış kontrol radarını, Ishikawa bölgesi açıklarındaki Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde ülkeye ait bir devriye uçağına doğrulttuğu kaydedilerek, Tokyo'nun Seul hükümetini sert şekilde protesto ettiği bildirilmişti.

Güney Kore Donanması ise Japonya'nın bu iddiasını reddederek, söz konusu durumun yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güney Kore, Dünya
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