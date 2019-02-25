Son Dakika Haberleri: Güney Kore Guaido'yu tanıdı

Güney Kore Guaido'yu tanıdı

41 dakika önce

Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

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Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:15 

Venezuela, Güney Kore, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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