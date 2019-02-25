Güney Kore Guaido'yu tanıdı
41 dakika önce
Güney Kore, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
Güney Kore
, Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:15
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