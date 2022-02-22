Güney Kore, Hindistan liderliğindeki deniz tatbikatına katılacak - Son Dakika

Güney Kore'nin Hindistan öncülüğündeki çok uluslu deniz tatbikatına katılacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore donanmasına ait Incheon sınıfı fırkateyn Gwangju'nun (FFG-817) 4 Mart'a kadar, 100 askerle Hint Okyanusu'ndaki Milan 2022 tatbikatına katılması planlanıyor.

ABD, Japonya, İngiltere'nin de katılacağı, iki yılda bir düzenlenen tatbikata, 30 ülkenin de gözlemci göndereceği belirtildi.