Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı - Son Dakika
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Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı

06.04.2022 18:28
Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı

Güney Kore'de hükümet, yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un başkanlık ofisi ve konutunun taşınma planı için 30 milyon dolarlık fonu onayladı.

Güney Kore'de hükümet, yeni seçilen Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un başkanlık ofisi ve konutunun taşınma planı için 30 milyon dolarlık fonu onayladı.

Xinhua'daki habere göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in talimatından sonra Başbakan Kim Boo-kyum başkanlığında yapılan olağanüstü kabine toplantısında, 30 milyon dolarlık fon onaylandı.

Devlet Başkanlığı görevine 10 Mayıs'ta başlaması öngörülen Yoon'un ofisi ve konutunun, Devlet Başkanlığından (Mavi Ev) Yongsan'daki Savunma Bakanlığı yerleşkesine taşınması planlanıyor.

Yoon'un makamından yapılan açıklamada, taşınma maliyetinin 40 milyon doları bulabileceği ifade edildi.

Taşınmayla ilgili ek bütçe görüşmelerinin daha sonra yapılması bekleniyor.

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Moon Jae-in, Güney Kore, Başbakan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore hükümeti, yeni Devlet Başkanı Yoon'un makamının taşınma planı için fonu onayladı - Son Dakika


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