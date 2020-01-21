Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor - Son Dakika Dünya

Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor

6 saat önce

Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.

Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor, System.String[]

Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.


Hürmüz Boğazı'na gönderilecek askerlerin, ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi.

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Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 
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