Son Dakika › Dünya › Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor - Son Dakika Dünya
Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor
6 saat önce
Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.
Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.
Hürmüz Boğazı'na gönderilecek askerlerin, ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32
Son Dakika Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı