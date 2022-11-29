Bavulun içinde iki çocuğa ait kalıntılar bulunmuştu! Güney Kore'de tutuklanan anne Yeni Zelanda'ya teslim edildi

Yeni Zelanda'da 28 Ağustos'ta bir ailenin açık artırma yoluyla aldığı bavullardan iki çocuğa ait kalıntılar çıkmıştı. Çocukların annesi, Güney Koreli yetkililerce başkent Seul'ün güneydoğusunda bulunan Ulsan bölgesinde eylülde gözaltına alınmış ve Yeni Zelanda hükümetinin talebiyle tutuklanmıştı. Çocukların 2018'de 7 ve 10 yaşlarındayken öldürüldüğü tahmin ediliyor.

YENİ ZELANDA'YA İADE EDİLDİ

Güney Kore, 28 Ağustos'ta kalıntıları bavullarda bulunan iki çocuğunu öldürmekle suçlanan kadını Yeni Zelanda'ya iade etti. Yonhap'ın, Güney Kore Adalet Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, 42 yaşındaki kadının, polisin ele geçirdiği kanıtlarla Incheon Uluslararası Havalimanı'nda Yeni Zelanda makamlarına teslim edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ağustosta 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir depodan çıkmıştı. Bavullardaki cesetlerin 3-4 yıllık olduğu belirtilmişti. Güney Kore polisi, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore'de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine eylülde 42 yaşındaki şüpheli kadını yakalamıştı.

Polis, kadının Güney Kore'de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda'ya taşındığını bildirmişti. Göçmenlik kayıtlarına göre, kadın, 2018'de Güney Kore'ye geri dönmüştü. Polis, Yeni Zelanda'daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin 2 kurbanın annesi olduğu değerlendiriliyor.