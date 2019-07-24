Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi
1 saat önce
Güney Kore ile Rusya arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor. Güney Kore, Rusya'nın hava sahası ihlali nedeniyle özür dilediğini iddia ederken Moskova, Seul'den özür dilenmediğini bildirdi
Güney Kore
ile Rusya
arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor. Moskova
, 'Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi' nedeniyle Seul
'den özür dilediği yönündeki açıklamayı reddederek bu ülkeden özür dilenmediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:07
Rusya'dan Güney Kore askeri ataşesine protesto notası Rusya'dan kritik S-400 açıklaması Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti