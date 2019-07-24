Son Dakika Haberleri: Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi
Son Dakika Dünya Haber

Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi

1 saat önce

Güney Kore ile Rusya arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor. Güney Kore, Rusya'nın hava sahası ihlali nedeniyle özür dilediğini iddia ederken Moskova, Seul'den özür dilenmediğini bildirdi

Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi, System.String[]
Güney Kore ile Rusya arasındaki hava sahası ihlali krizi taraflardan gelen çelişkili açıklamalarla devam ediyor.

Moskova, 'Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) ilan ettiği bölgeye izinsiz girmesi' nedeniyle Seul'den özür dilediği yönündeki açıklamayı reddederek bu ülkeden özür dilenmediğini bildirdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Güney Kore, Moskova, Rusya, Seul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Güney Kore askeri ataşesine protesto notası Rusya'dan kritik S-400 açıklaması Bölge ihlali yapan Rusya'dan Güney Kore'ye: Pişmanız Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:13:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore ile Rusya arasında özür polemiği: Moskova özür yok, Seul, pozisyon değiştirdiler dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]