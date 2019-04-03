Güney Kore İlk 5g Ağını Cuma Günü Kullanıma Açacak
55 dakika önce
– Güney Kore Telekom Co dünyanın ilk 5G ağını Cuma günü kullanıma açacağını duyurdu.
– Güney Kore Telekom Co dünyanın ilk 5G ağını Cuma günü kullanıma açacağını duyurdu.
Şirket 5G ağı için servis trafiğinin yüksek olduğu 85 kentte 34 bin adet 5G baz istasyonu kurdu.
Saniyede 2.7 gigabyte veri aktarımı imkanı sunan 5G ağı ile halihazırda dünyanın en hızlı internet hızına sahip olan Güney Kore'nin internet hızı 20 kat artacak.
ABD'nin ticari 5G ağının ise 2019 yılının sonundan önce hizmete açılması beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:11 Kaynak: DHA
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