Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti - Son Dakika
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Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti

30.03.2022 13:24
Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti

Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test ettiğini duyurdu.

Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test ettiğini duyurdu.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, roketin başkent Seul'un 150 kilometre güneybatısındaki Taean bölgesindeki tesisten fırlatıldığı bildirildi.

Katı yakıtlı roketlerin diğer roketlere kıyasla daha basit bir yapıya sahip olduğu belirtilen açıklamada, üretiminin daha az maliyetli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilk katı yakıtlı uzay roketinin başarıyla test edildiği, Güney Kore'nin yakında katı yakıtlı uzay roketiyle yörüngeye casus uydu göndereceği bilgisi paylaşıldı.

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Güney Kore, Seul, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, ilk katı yakıtlı uzay roketini başarıyla test etti - Son Dakika


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