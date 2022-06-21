Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - Son Dakika
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Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı

21.06.2022 12:08
Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı

Güney Kore, yerli üretim roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya gönderdi.

Güney Kore, yerli üretim roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya gönderdi.

Yonhap ajansının haberine göre, 2021'de üzerindeki 1,5 ton yapay uyduyu yörüngeye yerleştirmede başarısız olan roket, Goheung-gun kentindeki Naro Uzay Merkezi'nden ikinci kez fırlatıldı.

Roketin, taşıdığı uyduları Dünya'nın 700 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmesi planlanıyor.

Görev başarılı olduğu takdirde, Güney Kore kendi teknolojisiyle uzaya uydu yerleştiren 7'nci ülke olacak.

Denemenin sonuçlarının bugün geç saatlerde açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

İkinci deneme olumsuz hava şartları nedeniyle önce 16 Haziran'a, daha sonrada roketin tank sensöründe arıza çıktığı gerekçesiyle süresiz olarak ertelenmişti.

Nuri, ilk kez 21 Ekim 2021'de, başkent Seul'ün yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesindeki uzay merkezinden fırlatılmıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, roketin hızlı şekilde yol aldığını ancak roket üzerindeki 1,5 ton yapay uydunun yörüngeye oturtulamadığını açıklamıştı.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.

Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore ilk yerli roketi "Nuri"yi ikinci kez uzaya fırlattı - Son Dakika
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