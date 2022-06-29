Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi

29.06.2022 12:00
Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi

Güney Kore'nin, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanıma onay verdiği bildirildi.

Güney Kore'nin, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanıma onay verdiği bildirildi.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, SK Bioscience ilaç şirketinin geliştirdiği "SKYCovione" adlı Kovid-19 aşısının enfeksiyonlara karşı bağışıklık oluşturmada AstraZeneca'dan daha etkili olduğu belirtildi.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanı Oh Yu-kyoung, söz konusu aşının kullanımına 18 yaş ve üstü kişiler için onay verildiğini belirterek, ülkesinin aşı geliştirme teknolojisini doğruladığını kaydetti.

Aşının 3 klinik aşamayı başarılı şekilde geçtiğini aktaran Oh, aşıların diğer ülkelere sağlanması için Dünya Sağlık Örgütünden onay beklendiğini ifade etti.

Ülkede, son 24 saatte 10 bin 437 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 537'ye ulaştı.

YORUMLAR
500
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sağlık sorunları sebebiyle 3 aylığına tahliye edildi Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee, sağlık sorunları sebebiyle 3 aylığına tahliye edildi Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı Samsung'dan elektrikli araba hamlesi: Tesla ile anlaştı
Kaynak: AA

AstraZeneca, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:58 Terör destekçisi vekil Kakabaveh'dan, İsveç hükümetine sert tepki: Türkiye'ye teslim oldu
11:52 Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte Weghorst'un maliyeti
11:48 Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile yaptığı muhtıraya Akşener'den tepki: İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir
11:35 Ünlü oyuncu Mary Mara'nın cansız bedeni bulundu
11:20 Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!
11:15 Eşiyle tatil yapan PSG'nin yıldızı Veratti'nin evi soyuldu! 2,5 milyon sterlin değerinde eşyası çalındı
11:12 Oyuncu Aslıhan Gürbüz ve meslektaşı İsmail Hacıoğlu aşk yaşamaya başladı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 12:06:34. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore ilk yerli üretim Kovid-19 aşısına kullanım onayı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement