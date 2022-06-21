Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi fırlattı - Son Dakika
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Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi fırlattı

21.06.2022 12:27
Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi fırlattı

Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi başarılı bir şekilde fırlatarak, uzaya uydu gönderen 10'uncu ülke oldu.

Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi başarılı bir şekilde fırlatarak, uzaya uydu gönderen 10'uncu ülke oldu.

Nuri adını verdiği ilk yerli roketini Ekim 2021'de fırlatan ancak roketi yörüngeye yerleştirmede başarısız olan Güney Kore, yaklaşık 8 aylık aranın ardından 2. fırlatma denemesine bugün imza attı. 200 ton ağırlığında ve 47.2 metre uzunluğunda olduğu açıklanan 6 motorlu ve 3 aşamalı roket, başkent Seul'un yaklaşık 500 kilometre güneyinde bulunan Goheung bölgesinden yerel saatle 16.00'da uzaya fırlatıldı. Yerel medya yaklaşık 16 dakika yol kat eden roketin 1.6 milyar dolara mal olduğunu yazarken, Güney Kore başarılı denemeyle birlikte uzaya uydu gönderen 10. ülke unvanını elde etti. Ülke medyası bunun ülkenin uzay teknolojileri konusundaki kararlılığını artıracağı ve daha büyük füzelerin inşasına zemin hazırlayacağı yorumunda bulundu. Projenin Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden 250 araştırmacının çalışmaları sonucu hayata geçtiği öğrenildi.

300'DEN FAZLA ŞİRKETTEN NURİ'YE DESTEK Öte yandan, Güney Kore Bilim ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı, Nuri projesine, Korea Aerospace Industries, Hanwha Aerospace ve Hyundai Heavy Industries gibi 300'ü aşkın havacılık ve mühendislik şirketinin destek verdiğini açıkladı.

(Burak Ersoy - İHA)

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore ilk yerli uzay roketi 'Nuri'yi fırlattı - Son Dakika

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