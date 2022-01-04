Üye Girişi
Güney Kore, İran'a ait dondurulmuş mali varlıklar sorununu çözmek için Viyana'ya heyet gönderdi - Son Dakika

Güney Kore, İran'a ait dondurulmuş mali varlıklar sorununu çözmek için Viyana'ya heyet gönderdi

04.01.2022 17:41
Güney Kore, İran'a ait dondurulmuş mali varlıklar sorununu çözmek için Viyana'ya heyet gönderdi

Güney Kore, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki bankalarda dondurulmuş İran'a ait en az 7 milyar dolar olduğu söylenen mali varlıklarla ilgili sorunun çözüm yollarını araştırmak için nükleer görüşmelerin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya diplomatik heyet...

Güney Kore, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle ülkedeki bankalarda dondurulmuş İran'a ait en az 7 milyar dolar olduğu söylenen mali varlıklarla ilgili sorunun çözüm yollarını araştırmak için nükleer görüşmelerin yapıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya diplomatik heyet gönderildiğini açıkladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun, 4-9 Ocak tarihlerinde Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tarafları ve ABD'li heyetlerle bir araya gelecek.

Seul'un, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilir hale gelmesi için diplomatik desteğini sürdüreceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kore heyetinin ziyareti, ülkede dondurulan İran varlıkları sorununu nükleer anlaşma müzakerelerinin oturum aralarında İran ile istişarelerde bulunarak ve ABD, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve İngiltere ile yakın koordinasyon halinde çözmenin yollarını araştırmayı amaçlıyor."

Güney Kore hükümetinin, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından kaynaklı İran ile sorunların çözümü için ilgili ülkelerle istişarelerine devam edeceği kaydedildi.

İran yaptırımlardan dolayı mali varlığına erişemiyor

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Söz konusu meblağın 7-9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Tahran yönetimi, Seul'u İran pazarını kaybedebileceği konusunda uyarmış ve dondurulan milyarlarca doların serbest bırakılmasını istemişti.

Güney Kore ise ABD yaptırımlarını gerekçe göstererek, İran'ın talebini karşılamamıştı. Güney Kore'nin ülkedeki İranlı öğrencilerin banka hesaplarını bloke ettiği ve öğrencilerin burslarını iptal ettiğine dair haberler de ülke medyasına yansımıştı.

Uzun zamandır LG ve Samsung gibi Koreli elektronik şirketler için önemli bir pazar olan İran, 30 Eylül 2021'de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla Güney Koreli şirketlerden elektronik ev eşyası ithalatını yasaklamıştı.

YORUMLAR
500

Güney Kore, Viyana, Kore, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, İran'a ait dondurulmuş mali varlıklar sorununu çözmek için Viyana'ya heyet gönderdi - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 17:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, İran'a ait dondurulmuş mali varlıklar sorununu çözmek için Viyana'ya heyet gönderdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement